Депутатов МО "Смольнинское" задержали и отвезли в отделение полиции

В 76 отдел полиции доставили 10 чиновников.

Вечером в среду, 20 января, 10 депутатов МО "Смольнинское" задержали и отвезли в 76-ой отдел полиции Петербурга, сообщили "Невские Новости".

Отмечается, что чиновников могут привлечь к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. По словам корреспондентов издания, депутаты провели собрание в помещении МУП "Зеленый Слон" (детское досуговое учреждение), что не понравилось руководителю детской секции, после чего она вызвала наряд полиции. Депутаты якобы нарушили санитарный режим в здании.

Какое именно наказание ждет чиновников, пока неизвестно.

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Фото: Piter.TV