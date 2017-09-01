Клоуны и депутаты взбунтовались против выхода в прокат фильма "Оно" по Стивену Кингу

Депутаты и клоуны считают, что фильм по Стивену Кингу оскорбляет чувства клоунов.

Клоуны и чиновники объединились в борьбе против выхода в прокат фильма ужасов “Оно”. Депутат Законодательного собрания Анатолий Марчевский призвал россиян бойкотировать данную картину, ведь там клоуны изображены в негативном ключе. Чиновник является по совместительству директором Екатеринбургского цирка. По его словам, фильм по роману Стивена Кинга совершает преступление над детьми. Он также отметил, что создавать такую картину могут только “нравственные уроды, ведь не зря идея возникла именно в Америке”. В этом вопросе депутате не смущает даже тот факт, что фильм получил возрастной рейтинг от 18 лет.

Народный артист СССР Евгений Майхровский, известный под псевдонимом клоуна “Мая” поддержал коллегу: “Такие фильмы показывают, как клоуны детей убивают, это неправильно”.

Как ни странно, американская ассоциация клоунов также выступает против показа “Оно” в кинотеатрах. По мнению членов компании, лента сильно ударит по репутации артистов и их будут меньше приглашать на детские праздники.

Напомним, что в российский кинопрокат “Оно” выходит с 7 сентября.