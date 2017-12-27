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В ЗАКСе защищают четыре сквера Петербурга от застройки на Петроградке
Вчера, 14:26
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lesjasap
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В ЗАКСе защищают четыре сквера Петербурга от застройки на Петроградке

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Депутаты петербургского ЗАКСА рассматривают вопрос признания четырех скверов в качестве зеленых насаждений города.

Петербургский ЗакС 17 января провед первое чтение по вопросу утверждения законопроекта внесения четырех скверов в список зеленых насаждений города.
 
Рассматриваются территории на Корпусной, Средне Колтовской, Малой Зелениной, Петергофской улицах, а также зоны у набережной Адмирала Лазарева, Пионерской и Лодейнопольской. Инициатором проекта стал депутат Вячеслав Макаров.
 
Отметим, что чиновники разбирают правомерность застройки данных скверов жилыми комплексами. Парламентарии попросили Георгия Полтавченко разобраться с чересчур быстрым разрешением на строительство ЖК “Кингдома” на Лодейнопольской улице и ООО “Петроцентра” на набережной реки Карповки. По полученным данным, последнее здание затронет исторический дом 1910-го года взведения.
Теги: депутаты , закс , зеленые насаждения , петроградская , скверы
Категории: Новости СПб

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