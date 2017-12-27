Депутаты ускорили процесс реновации: петербуржцы быстрее переедут в новые квартиры

В ЗакСе изучат предложения о более удобном переселении петербуржцев в новое жилье.

Депутаты ЗакСа приняли решение об ускорении реновации: теперь петербуржцев будут быстрее переселять в новое жилье. Инициативу выдвинул Денис Четырбок. Согласно предложению, жители хрущевок будут переселены в дома в том же муниципальном собрании, хотя сама программа подразумевает перемещение жителей в пределах квартала.

Еще одной идеей стало предоставление “клиентам” реновации комфортный и качественных квартир. Для этой цели подразумевается определять для застройщиков “стартовые территории”, на которых должны быть возведены здания в первую очередь. такое решение убережет от разделения пространства на “красные” и “зеленые” зоны,т.е. те, где маржинальность высока и те дома, которые не принесут прибыли. Благодаря инициативе, менее рентабельные участки будут застраиваться одновременно с более выгодными для компании-застройщика.

Напомним, что программа реновации запущена в Петербурге девять лет назад.