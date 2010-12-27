Полтавченко попросили разобраться с рынком на Апрашке

Депутаты попросили губернатора превести порядок в Апраксином дворе.

13 декабря депутат петербургского Законодательного собрания Сергей Соловьев направил запрос Георгию Полтавченко с требованием навести порядок на Апрашке.

Чиновник рассказал о многочисленных жалобах местных жителей, которые поступают ему с 2016 года. По его словам, памятник архитектуры 18-го века с обшарпанными фасадами, грязью, мусором и сомнительными товарами, не может сочетаться, на данный момент, с ансамблями исторических зданий Северной столицы.

"Деловой Петербург" сообщил, что годовой оборот питерского "Черкизона" составляет 1 млрд рублей.

Все это дискредитирует наш город как центр мирового туризма и снижает авторитет и доверие граждан к государственной власти Сергей Соловьев, депутат Законодальеного собрания Санкт-Петербурга

Депутат попросил создать специальную рабочую группу для разработки плана по наведению порядка на рынке с сомнительными товарами.

Ранее Piter.tv рассказывал, что на Апраксином дворе открыто торгуют запрещенными в РФ веществами