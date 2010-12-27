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Полтавченко попросили разобраться с рынком на Апрашке
Сегодня, 11:38
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nadiputintseva
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Полтавченко попросили разобраться с рынком на Апрашке

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Депутаты попросили губернатора превести порядок в Апраксином дворе.

13 декабря депутат петербургского Законодательного собрания Сергей Соловьев направил запрос Георгию Полтавченко с требованием навести порядок на Апрашке.

Чиновник рассказал о многочисленных жалобах местных жителей, которые поступают ему с 2016 года. По его словам,  памятник архитектуры 18-го века с обшарпанными фасадами, грязью, мусором и сомнительными товарами, не может сочетаться, на данный момент, с ансамблями исторических зданий Северной столицы.

"Деловой Петербург" сообщил, что годовой оборот питерского "Черкизона" составляет 1 млрд рублей.

Все это дискредитирует наш город как центр мирового туризма и снижает авторитет и доверие граждан к государственной власти

Сергей Соловьев, депутат Законодальеного собрания Санкт-Петербурга

Депутат попросил создать специальную рабочую группу для разработки плана по наведению порядка на рынке с сомнительными товарами. 

Ранее Piter.tv рассказывал, что на Апраксином дворе открыто торгуют запрещенными в РФ веществами

 

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Теги: апрашка , закс , новости спб , полтавченко , рынок на апрашке
Категории: Новости СПб

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    Сегодня 12:26

    Ха-ха! Нашим депутатам и губернатору Полтавченко не по зубам навести порядок на Апрашке. Они же нищие по сравнению с реальными хозяевами Апрашки- которым стекаются деньги за аренду... А это сотни миллионов! Так что очередной депутатский треп перед Новым годом! Наступит 2018 и услышим снова подобный треп!

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