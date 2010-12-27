Полтавченко попросили разобраться с рынком на Апрашке

13 декабря депутат петербургского Законодательного собрания Сергей Соловьев направил запрос Георгию Полтавченко с требованием навести порядок на Апрашке.
Чиновник рассказал о многочисленных жалобах местных жителей, которые поступают ему с 2016 года. По его словам, памятник архитектуры 18-го века с обшарпанными фасадами, грязью, мусором и сомнительными товарами, не может сочетаться, на данный момент, с ансамблями исторических зданий Северной столицы.
"Деловой Петербург" сообщил, что годовой оборот питерского "Черкизона" составляет 1 млрд рублей.
Все это дискредитирует наш город как центр мирового туризма и снижает авторитет и доверие граждан к государственной власти
Сергей Соловьев, депутат Законодальеного собрания Санкт-Петербурга
Депутат попросил создать специальную рабочую группу для разработки плана по наведению порядка на рынке с сомнительными товарами.
Ранее Piter.tv рассказывал, что на Апраксином дворе открыто торгуют запрещенными в РФ веществами
Ха-ха! Нашим депутатам и губернатору Полтавченко не по зубам навести порядок на Апрашке. Они же нищие по сравнению с реальными хозяевами Апрашки- которым стекаются деньги за аренду... А это сотни миллионов! Так что очередной депутатский треп перед Новым годом! Наступит 2018 и услышим снова подобный треп!