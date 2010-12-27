Депутаты предложили оценивать вредность воздуха в Петербурге по запаху

Депутаты предложили узаконить интенсивность неприятных запахов в пять единиц. Всё остальное – превышение нормы.

В Петербурге начали разрабатывать законопроект для природоохранных ведомств. Они должны будут применять ольфактометр. Данный прибор поможет контролировать уровень неприятных запахов в жилых кварталах в случаях, когда концентрация вредных веществ в воздухе не превышает ПДК. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе фракции "Справедливая Россия" в городском парламенте по итогам заседания комиссии по экологической защите населения.

В настоящее время существуют необходимые для подобного мониторинга приборы, а интенсивность запаха, который приводит к трудностям с дыханием, помогут установить эксперты. По данным экспертов, в ряде европейских стран нормативы по запаху уже есть. Представитель научно-исследовательского института "Атмосфера" Ольга Снопковская

В Петербурге основные жалобы поступают от жителей домов, расположенных рядом с мусорными полигонами или промышленными зонами. Власти города устанавливают специальные приборы для учета качества воздуха, но запахов, обычно, несколько. По отдельности каждый из них не превышает предусмотренных законом предельных норм.

Депутаты предложили узаконить интенсивность неприятных запахов в пять единиц. Всё остальное – превышение нормы. Также будет решаться вопрос, кто должен контролировать соблюдение данной нормы.

Фото: Никольское. За экологическую безопасность/ Вконтакте