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Депутаты ЗакСа предложили отмечать День воспитателя
Сегодня, 12:33
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alexandra08
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Депутаты ЗакСа предложили отмечать День воспитателя

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В этот день в Петербурге будут проводить праздничные мероприятия за счет госбюджета.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга планирует ввести новый городской праздник – Дня воспитателя. Об этом сегодня сообщило издание "Петербургский Дневник".

Предположительно, праздничной датой может стать 27 сентября. В этот день в 1863 году в России открыли первый детский сад.  Теперь в конце сентября в Петербурге будут проводить праздничные мероприятия за счет госбюджета.

По словам Дениса Четырбока, председателя комитета по законодательству, об организации праздника давно просили сами работники дошкольных учреждений.

В настоящее время в городском перечне эта дата не закреплена, что, на мой взгляд, несправедливо. Ведь вклад работников детского сада в воспитание детей неоценим.

 –  подчеркнул Денис Четырбок.

Теги: 27 сентября день воспитателя , воспитатели , детский сад , к детям , четырбок
Категории: Новости СПб

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