Депутаты ЗакСа предложили отмечать День воспитателя

В этот день в Петербурге будут проводить праздничные мероприятия за счет госбюджета.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга планирует ввести новый городской праздник – Дня воспитателя. Об этом сегодня сообщило издание "Петербургский Дневник".

Предположительно, праздничной датой может стать 27 сентября. В этот день в 1863 году в России открыли первый детский сад. Теперь в конце сентября в Петербурге будут проводить праздничные мероприятия за счет госбюджета.

По словам Дениса Четырбока, председателя комитета по законодательству, об организации праздника давно просили сами работники дошкольных учреждений.

В настоящее время в городском перечне эта дата не закреплена, что, на мой взгляд, несправедливо. Ведь вклад работников детского сада в воспитание детей неоценим.

– подчеркнул Денис Четырбок.