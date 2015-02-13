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Депутат обратился к Беглову из-за затянувшейся реконструкции стадиона "Пулково"
Сегодня, 11:27
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nadezhda_sib

Депутат обратился к Беглову из-за затянувшейся реконструкции стадиона "Пулково"

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По информации автора депутатского запроса, работа на стадионе не ведется уже полтора года.

Депутат "Единой России" Алексей Макаров хочет узнать от губернатора Петербурга, как идет реконструкция стадиона "Пулково" в Авиагородке. Соответствующий депутатский запрос поддержали парламентарии на заседании в Мариинском дворце 3-го марта.

Макаров обратил внимание на то, что реконструкция должна была завершиться еще в 2018-м году, но в 2019-м году работы были приостановлены. В результате реконструкция затянулась на несколько лет. По его словам, этим недовольны жители, так как в "Авиагородке" нет спортивных объектов. 

Автор депутатского запроса задал губернатору Александру Беглову вопрос, когда завершатся работы на стадионе, и были ли применены санкции к подрядчикам. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в шести районах Петербурга началась работа над инициативами проекта "Твой бюджет-2021". 

Фото: ВКонтакте / Стадион Авиагородка

Теги: авиагородок, депутатский запрос, реконструкция, стадион пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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