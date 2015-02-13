Депутат обратился к Беглову из-за затянувшейся реконструкции стадиона "Пулково"

По информации автора депутатского запроса, работа на стадионе не ведется уже полтора года.

Депутат "Единой России" Алексей Макаров хочет узнать от губернатора Петербурга, как идет реконструкция стадиона "Пулково" в Авиагородке. Соответствующий депутатский запрос поддержали парламентарии на заседании в Мариинском дворце 3-го марта.

Макаров обратил внимание на то, что реконструкция должна была завершиться еще в 2018-м году, но в 2019-м году работы были приостановлены. В результате реконструкция затянулась на несколько лет. По его словам, этим недовольны жители, так как в "Авиагородке" нет спортивных объектов.

Автор депутатского запроса задал губернатору Александру Беглову вопрос, когда завершатся работы на стадионе, и были ли применены санкции к подрядчикам.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в шести районах Петербурга началась работа над инициативами проекта "Твой бюджет-2021".

Фото: ВКонтакте / Стадион Авиагородка