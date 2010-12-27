Петербургские депутаты внесли в повестку заседания закон о рюмочных

Петербург готов предложить Госдуме федеральный законопроект, который должен ограничить деятельность рюмочных. Об этом пишет издание 78.ru.
Документ о заведениях, обходящих запреты на ночную торговлю спиртным, внесли в повестку очередного заседания петербургского парламента. Согласно законопроекту, размер залов обслуживания в точках общепита в жилых домах, где торгуют алкоголем, должен составлять от 20 до 100 метров. Каждый регион сможет установить эти цифры самостоятельно. Депутат Денис Четырбок предполагает, что в Петербурге подобное значение установится на 60-70 квадратных метрах.
Также Четырбок предложил ввести норму, согласно которой алкогольные кафе получат доступ к работе в жилых домах только с согласия жильцов.
Ранее Росстандарт выступил в Петербурге за выработку стандартов крафтового пива.
Фото: pixabay
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А нашем доме на первом этаже расположен банкетный зал. Мало того, что крики"горько" одолевают почти ежевечерне, дым курящих гостей в окнах квартир выше, от музыки дрожит пол даже в квартирах двумя-тремя этажами выше, так ещё и лицезрение подвыпивших гостей и молодоженов , орущих под грохочущие фейерверки . Банкетный зал закрывается в 11, но некоторые гости не могут разойтись и в12 и в час ночи. Надоело жить банкетами!
Можно понизить нижнюю планку. В нашем доме рюмочная занимает около 12 кв. м. Мошков пер. 5 и соединяется с магазином. Т.о. имеется возможность продавать и распивать спиртное круглосуточно(((((
Этот закон должет распространяться не только на вновь создаваемые рюмочные, но и на существующие тоже.
Рюмычным быть