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Петербургские депутаты внесли в повестку заседания закон о рюмочных
Сегодня, 16:09
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himif

Петербургские депутаты внесли в повестку заседания закон о рюмочных

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Согласно нему размеры залов у таких заведений будут ограничиваться определенными цифрами.

Петербург готов предложить Госдуме федеральный законопроект, который должен ограничить деятельность рюмочных. Об этом пишет издание 78.ru.

Документ о заведениях, обходящих запреты на ночную торговлю спиртным, внесли в повестку очередного заседания петербургского парламента. Согласно законопроекту, размер залов обслуживания в точках общепита в жилых домах, где торгуют алкоголем, должен составлять от 20 до 100 метров. Каждый регион сможет установить эти цифры самостоятельно. Депутат Денис Четырбок предполагает, что в Петербурге подобное значение установится на 60-70 квадратных метрах.

Также Четырбок предложил ввести норму, согласно которой алкогольные кафе получат доступ к работе в жилых домах только с согласия жильцов.

Ранее Росстандарт выступил в Петербурге за выработку стандартов крафтового пива.

Фото: pixabay

Теги: кафе в жилых домах, рюмочные
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Аноним
Сегодня 17:20

А нашем доме на первом этаже расположен банкетный зал. Мало того, что крики"горько" одолевают почти ежевечерне, дым курящих гостей в окнах квартир выше, от музыки дрожит пол даже в квартирах двумя-тремя этажами выше, так ещё и лицезрение подвыпивших гостей и молодоженов , орущих под грохочущие фейерверки .  Банкетный зал закрывается в 11, но некоторые гости не могут разойтись и в12 и в час ночи. Надоело жить банкетами!

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Аноним
Сегодня 17:16

Можно понизить нижнюю планку. В нашем доме рюмочная занимает около 12 кв. м. Мошков пер. 5 и соединяется с магазином. Т.о. имеется возможность продавать и распивать спиртное круглосуточно(((((

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Аноним
Сегодня 17:19

Этот закон должет  распространяться не только на вновь создаваемые рюмочные, но и  на существующие тоже.

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Аноним
Сегодня 17:31

Рюмычным быть

 

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