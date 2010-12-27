Петербургские депутаты внесли в повестку заседания закон о рюмочных

Согласно нему размеры залов у таких заведений будут ограничиваться определенными цифрами.

Петербург готов предложить Госдуме федеральный законопроект, который должен ограничить деятельность рюмочных. Об этом пишет издание 78.ru.

Документ о заведениях, обходящих запреты на ночную торговлю спиртным, внесли в повестку очередного заседания петербургского парламента. Согласно законопроекту, размер залов обслуживания в точках общепита в жилых домах, где торгуют алкоголем, должен составлять от 20 до 100 метров. Каждый регион сможет установить эти цифры самостоятельно. Депутат Денис Четырбок предполагает, что в Петербурге подобное значение установится на 60-70 квадратных метрах.

Также Четырбок предложил ввести норму, согласно которой алкогольные кафе получат доступ к работе в жилых домах только с согласия жильцов.

Ранее Росстандарт выступил в Петербурге за выработку стандартов крафтового пива.

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