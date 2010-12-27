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Депутаты хотят обеспечить мировых судей Петербурга помощниками
Сегодня, 16:05
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alexandra08
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Депутаты хотят обеспечить мировых судей Петербурга помощниками

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На данный момент, в Петербурге насчитывается около 211 судебных участков.

Заксобрание Петербурга поддержало инициативу Дениса Четырбока об изменении закона о мировых судьях. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщило издание "Мойка 78". По словам парламентария, у мировых судей выросла нагрузка и их нужно обеспечить помощниками.

На данный момент, в Петербурге насчитывается около 211 судебных участков. Однако только на 160 объектах у мировых судей есть помощники.

В результате порой возникают ситуации, когда один судья работает с помощником, а другой, у которого дел не намного меньше, работает на износ.

Денис Четырбок, председатель комитета по законодательству Законодательного Собрания Петербурга

Автор инициативы также отметил, что в Северной столице мировые судьи ежемесячно рассматривают около 350 дел. От качества их работы зависит доступность правосудия и его оперативность. Депутаты приняли проект, но дали авторам время на его доработку.

Напомним, ранее стало известно, что в Петербурге депутаты поддержали идею электронных рецептов на лекарства

Фото:Pixabay.com 

Теги: денис четырбок , законодательное собрание петербурга , законодательное собрание спб , четырбок
Категории: Новости СПб

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