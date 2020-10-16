Депутаты Законодательного собрания высказали свое мнение по поводу отставки Геннадия Орлова

По их мнению, уход главы администрации негативно скажется на ситуации в Выборгском районе.

15 октября состоялось заседание совета депутатов Выборгского района. Поводом стало решение главы администрации Выборгского района о досрочном уходе с должности.

Глава Полянского поселения высказался о том, что Геннадий Орлов должен продолжать исполнять свои обязанности.

Я думаю, что Геннадий Алексеевич сегодня нужен Выборгскому району. Его опыт, профессионализм, знания выборгского района и тех проблем, которые есть. Именно его опыт поможет нам решить проблемы Выборгского района. Василий Козлов, глава МО "Полянское городское поселение".

Также положительно о работе Геннадия Орлова на своем посту высказался Игорь Ерофеев , глава МО "Высоцкое городское поселение".

Человек опытный руководитель с опытом админ работы. был главой Муниципального района, глава администрации. вина не доказана.Когда следствие докажет, а так. Нужно администрации отчитаться за 2019 год за бюджет. Если на место Орлова придет неопытный человек, то это большой минус для выборгского района.

Как мы сообщили ранее, депутаты Выборгского района проголосовали против отставки главы администрации.