Депутаты ЗакСа рассмотрят инициативу о рекламе в кинотеатрах

С этой просьбой к властям обратилась активная молодежь Петербурга.

Городские общественники обратились в Законодательное Собрание Петербурга с просьбой изменить оформление билетов в кино. По их мнению, кинотеатры должны указывать продолжительность рекламы перед показом фильма. Автором этой инициативы стал заместитель председателя Молодежной коллегии Санкт-Петербурга Дмитрию Кацуба. Письмо с соответствующими требованиями уже направили в комитет по законодательству. Депутаты согласились рассмотреть эту просьбу

Инициатива здравая, и мы готовы ее рассмотреть. Зритель в кинотеатре, как и любой другой потребитель, имеет право на исчерпывающую информацию о содержании сеанса и продолжительности рекламы в нем Денис Четырбок, депутат ЗакСа

На сегодняшний день кинопрокатчики не указывают на билетах продолжительность рекламного блока. Это обстоятельство позволяет кинотеатрам злоупотреблять показом рекламных роликов. Иногда перед сеансом они транслируются больше 30 минут.