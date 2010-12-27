Земли для единого кампуса СПбГУ могут изымать у частных собственников

Представители СПбГУ и депутаты законодательного собрания обсудили переезд вуза в единый кампус. Идеальным местом для университета парламентарии назвали Васильевский остров или центр города.

В понедельник, 16 октября, в Санкт-Петербургском университете с депутатами законодательного собрания города обсудили переезд вуза в новый единых кампус. Ранее ректор СПбГУ обратился к спикеру парламента Вячеславу акарову с просьбой включить представителей университета в рабочую группу по генплану Петербурга, чтобы предусмотреть участок для вуза.

Представитель "Единой России" Александр Тетердинко отметил, что оптимальным местом для кампуса будет Васильевский остров или центр города. При этом он отметил, что для такого проекта придется изымать территории у частных собственников.

Ранее кроме намывных территорий Васильевского острова и центра города под кампус СПбГУ также присматривали участки в пушкинском и Курортных районах, а также в Гатчинском районе Ленобласти.