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Более 60% студентов не хотят переезда кампуса СПбГУ в пригород
Сегодня, 17:07
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Более 60% студентов не хотят переезда кампуса СПбГУ в пригород

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Вице-губернатор Княгинин сказал о том, что с образами людей "придется работать".

Более половины опрошенных студентов СПбГУ не хотят, чтобы университет переезжал в единый кампус в Пушкине. Результаты социологического исследования представили 29 июля на пресс-конференции в "Интерфакс Северо-Запад".

Исследование проводил Центр социального проектирования "Платформа". С 50 студентами и преподавателями провели глубинные интервью, а также с 23 экспертами. В опросе приняли участие 1000 студентов и выпускников вузов Петербурга. половина из которых связаны с СПбГУ. 

Идея переезда в кампус в пригороде не нравится 63% опрошенных. 64% студентов хотели бы, чтобы вуз оставался на прежнем месте. При этом 61% одобряет абстрактную идею появление кампуса, где можно было бы жить, учиться и отдыхать. 

Генеральный директор "Платформы" Мария Макушева считает, что негативное отношение к переезду сложилось из-за плохой коммуникации. Люди не понимают, почему принято такое решение. Вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин, который также участвовал в пресс-конференции, пообещал принять результаты исследования к сведению. При этом он отметил, что будущее
"содержит большое количество тайн и опасностей", но с этим нужно жить. 

Ранее Piter.TV подробно рассказывал о том, каким будет единый кампус СПбГУ. 

Фото: Piter.TV

 

Теги: кампус спбгу, переезд, соцопрос
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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