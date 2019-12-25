Более 60% студентов не хотят переезда кампуса СПбГУ в пригород

Вице-губернатор Княгинин сказал о том, что с образами людей "придется работать".

Более половины опрошенных студентов СПбГУ не хотят, чтобы университет переезжал в единый кампус в Пушкине. Результаты социологического исследования представили 29 июля на пресс-конференции в "Интерфакс Северо-Запад".

Исследование проводил Центр социального проектирования "Платформа". С 50 студентами и преподавателями провели глубинные интервью, а также с 23 экспертами. В опросе приняли участие 1000 студентов и выпускников вузов Петербурга. половина из которых связаны с СПбГУ.

Идея переезда в кампус в пригороде не нравится 63% опрошенных. 64% студентов хотели бы, чтобы вуз оставался на прежнем месте. При этом 61% одобряет абстрактную идею появление кампуса, где можно было бы жить, учиться и отдыхать.

Генеральный директор "Платформы" Мария Макушева считает, что негативное отношение к переезду сложилось из-за плохой коммуникации. Люди не понимают, почему принято такое решение. Вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин, который также участвовал в пресс-конференции, пообещал принять результаты исследования к сведению. При этом он отметил, что будущее

"содержит большое количество тайн и опасностей", но с этим нужно жить.

Ранее Piter.TV подробно рассказывал о том, каким будет единый кампус СПбГУ.

Фото: Piter.TV