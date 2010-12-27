Депутаты ЗакСа поддержали идею увеличения бюджета на уборку города

Николай Бондаренко объяснил, почему на отрасль необходимо выделить дополнительные средства.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко обратился к депутатам города с отчетом о проведенной уборке. По словам чиновника, ответственному ведомству не хватает выделяемого бюджета, чтобы качественно очищать улицы города. Особенно остро ситуация встала в январе, когда на северную столицу обрушились затяжные снегопады. Парламентарии поддержали инициативу об увеличении финансирования комитета.

Также Бондаренко отметил, что сильная запаркованность улиц мешает коммунальным службам оперативно очищать дороги города.Денежных средств на решение данной проблемы не предусмотрено вовсе.

Фото: Piter.tv