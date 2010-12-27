Депутаты ЗакСа Ленобласти хотят увеличить штрафы за парковку на газонах

Сумма взыскания может увеличиться с 1 до 5 тысяч рублей.

Депутаты Законодательного Собрания Ленобласти намерены увеличить штрафы за парковку на детских площадках, в скверах, парках, спортивных площадках и зеленых зонах. Об этом пишет "Парламентская газета".

Изначально инициатива исходила от депутатов из Соснового бора. Они выразили недовольство в отношении действий автолюбителей, которые своими транспортными средствами портили объекты благоустройства. Региональные парламентарии согласились с претензией и в I чтении приняли поправки в законодательстве. Председатель комиссии ЗакСа по законности и правопорядку Олег Петров уточнил, что власти тратят миллионы на благоустройство газонов, а "в качестве благодарности" нерадивые водители ставят свои автомобили, не думая о затраченных силах людей и миллионах рублей.

Сейчас штрафы в Москве составляют пять тысяч рублей, в Петербурге – от трёх до пяти тысяч. Депутаты из Соснового бора предложили ввести столичную сумму, но областные парламентарии захотели ещё раз рассмотреть этот вопрос.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти появится первая библиотека нового поколения.

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