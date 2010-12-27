Депутаты Выборга обсудили ремонт дорог и исполнение бюджета

Накануне состоялось заседание депутатов МО "Город выборг".

Очередное заседание народных избранников города Выборга было посвящено вопросам планирования и исполнения бюджета. Как сообщает пресс-служба Администрации Выборгского района, на мероприятии с развернутым докладом выступил председатель комитета финансов Александр Болучевский. Он озвучил информацию об изменениях по поступлениям в бюджет на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. Важно отметить, что специалист коснулся как плановых, так и фактических поступлений в городскую казну.

Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета утвержден в размере 1 223 765 рублей; общий объем расходов — 1 387 682 рублей; прогнозируемый дефицит местного бюджета составит 163 917 рублей. Увеличен объем дорожного ремонта. В число объектов, где пройдут дорожные работы, включены удаленные территории Выборга: ул. 3-я Озерная, ул.1-я Бригадная, ул. Судостроительная, ул. Казарменная. из сообщения пресс-службы Администрации Выборгского района

Вслед за этим депутаты обсудили отчет об исполнении бюджета за прошлый год. Основой для обсуждения стал доклад руководителя ревизионной комиссии Елены Прохоровой за 2017 год. В нем говорится, что по сравнению с первоначально утвержденным планом, объем бюджета увеличился как по доходам, так и по расходам. Среди лидеров по городскому финансированию - социальная, культурная и коммунальная сферы. В течение прошлого года Выборг реализовывал 9 муниципальных программ, формируя программный бюджет. В общем объеме бюджетных средств программные расходы составили 72%.

Фото: Piter.TV