Из 50 депутатов петербургского ЗакСа лишь один отказался призывать горожан прийти на выборы

Петербургские депутаты призывают жителей Северной столицы прийти и отдать свой голос на выборах-2018.

В Санкт-Петербурге депутаты Законодательного собрания призывают жителей города пойти на выборы, которые пройдут 18 марта. За соответствующее постановление один депутат был против. Им оказался Максим Резник.

"Участие в голосовании - гражданский долг каждого из нас, проявление уважения к своей стране, забота о будущем России", - говорится в обращении.

Я считаю забастовку путём в никуда. Но я не могу голосовать за этот документ в текущем политическом контексте. Не хочу развешивать шарики и гирлянды на фоне арестов. Это мне кажется абсурдом. Депутат ЗакСа Максим Резник

Однако "за" проголосовали 49 депутатов, в результате чего постановление утвердили в двух чтениях.

Фото: Instagram - svartroner