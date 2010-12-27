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Из 50 депутатов петербургского ЗакСа лишь один отказался призывать горожан прийти на выборы
Сегодня, 11:46
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Shdaria
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Из 50 депутатов петербургского ЗакСа лишь один отказался призывать горожан прийти на выборы

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Петербургские депутаты призывают жителей Северной столицы прийти и отдать свой голос на выборах-2018.

В Санкт-Петербурге депутаты Законодательного собрания призывают жителей города пойти на выборы, которые пройдут 18 марта. За соответствующее постановление один депутат был против. Им оказался  Максим Резник.

"Участие в голосовании - гражданский долг каждого из нас, проявление уважения к своей стране, забота о будущем России", - говорится в обращении.

Я считаю забастовку путём в никуда. Но я не могу голосовать за этот документ в текущем политическом контексте. Не хочу развешивать шарики и гирлянды на фоне арестов. Это мне кажется  абсурдом.

Депутат ЗакСа Максим Резник

Однако "за" проголосовали 49 депутатов, в результате чего постановление утвердили в двух чтениях. 

Фото: Instagram - svartroner

 

 

 

Теги: выборы 18 марта , депутаты призывают идти на выборы , закс , максим резник , новости петербург , новости спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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