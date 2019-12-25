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Депутаты Ленобласти смогут не работать 6 дней в месяц
Сегодня, 14:57
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lizapoluda

Депутаты Ленобласти смогут не работать 6 дней в месяц

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За парламентариями сохранится зарплата на время "каникул".

Депутаты ЗАКСа Ленинградской области рассмотрели и приняли два законопроекта о порядке собственной работы на очередном заседании в среду, 8 июля. Трансляция ведется на официальном сайте регионального парламента.

Так, народные избранники получат право на шестидневный отдых один раз в месяц за счет бюджета региона или компании-работодателя.

 При этом за депутатами сохранится заработная плата, а начальство не имеет право сделать выговор за пропуск. За такое дополнение выступил Александр Андреев. Другой парламентарий Алексей Ломов предложил считать новые выходные уважительной причиной.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти вступают в силу новые меры поддержки семей с детьми.


Фото: Пресс-служба ЗАКСа Ленобласти

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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