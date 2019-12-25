В Ленобласти вступают в силу новые меры поддержки семей с детьми

Увеличится размер выплат, при этом сократится отстаивания очередей в детский сад

Парламентарии Ленинградской области приняли поправки в социальный кодекс в 1-ом и 3-ем чтениях, касающиеся семей с детьми. Обсуждение прошло на заседании депутатов в среду, 8 июля.



Так, благодаря инициативе, большее количество родителей, чьи дети ждут получения места в детском саду, получат ежемесячную выплату размером в 9500 рублей. Отметим, что раньше деньги выплачивались исключительно в ситуации, когда на каждого члена семьи приходится не больше 22,3 тысячи рублей. Сейчас эта сумма повысилась до 31,9 тысяч.



При этом сократятся и сроки нахождения в очереди: теперь ребенок сможет стать воспитанником детского сада в течение года, а не полутора лет, как это было ранее.



Добавим, что в начале мая 2020 года за поддержкой обратилось более 1000 семей. Областная казна может выделить на эти нужды до 265,3 миллиона рублей.



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Фото: Piter.TV