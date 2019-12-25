Владельцам интернет-бизнеса в Ленобласти предлагают оформить микрозаймы

Такой возможностью воспользовались уже несколько онлайн-магазинов.

По инициативе Фонда поддержки предпринимательства 47-ого региона, у предпринимателей, владеющих онлайн-точками, появилась возможность покрыть свои долги посредством микрозаймов. Об этом сообщила пресс-служба областного Правительства.

В общей сложности бизнесмены могут получить от 50 тысяч до 3 миллионов рублей сроком до 3 лет под процентную ставку в 2,25% годовых. При этом с заемщиков не потребуют выплату комиссии и не заставят платить скрытые падежи. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте "Мой бизнес".

Некоторые предприниматели уже воспользовались предложением. Так, компания по изготовлению ремесленных товаров во Всеволожском районе благодаря микрозайму сможет перевести свой товар в онлайн-магазин Wildberries.

Ранее мы рассказали о том, что более 100 бизнесменов Петербурга попросили помощи у Путина.

Фото: Pixabay