Депутатам Ленобласти от КПРФ не дали озвучить свои поправки к законопроектам

Виктор Царихин удивился: зачем вообще тогда проводить заседания.

Спикер ЗакСа Ленобласти Сергей Бебенин не дал коммунистам озвучить свои поправки в законопроектам, которые рассматривались на заседании 7 декабря. В частности, речь идет о федеральном законопроекте о введении QR-кодов в общественных местах и проекте бюджета на следующий год.

Когда Вадим Гришков начали критиковать распределение средств, ему выключили микрофон. Депутат отметил, что в регионе не хватает поликлиник. Он связал это с "безграмотной градостроительной политикой". В итоге законопроекты были приняты в том виде, в котором есть.

Законопроекты были протащены по принципу "Не успел сказать – значит, слово тебе не давали". Только что спикер Сергей Бебенин провел таким способом законопроект по QR-кодам, не дав депутатам возможности выступить. Документ был "засунут" в пакет. Виктор Царихин, депутат от КПРФ.

Видео и фото: ВКонтакте / КПРФ: Ленинградская область