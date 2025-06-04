Депутата, назвавшего Югру родиной узбеков, лишили поста замглавы комитета

Ранее Халид Таги-Заде принес извинения за неоднозначность своего высказывания.

Дума Ханты-Мансийского автономного округа лишила депутата от фракции КПРФ Халида Таги-Заде должности заместителя председателя комитета регионального парламента по социальному развитию после высказывания местного политика о том, что российский регион является "исторической родиной" для узбеков. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы окружного законодательного органа.

Внести изменения в постановление думы Ханты-Мансийского автономного округа… в связи с принятием комитетом думы по социальному развитию решения об освобождении от обязанностей заместителя председателя комитета думы автономного округа по социальному развитию Таги-заде Халида Боюкага оглы. сообщение парламента ХМАО

Напомним, что в конце мая 2025 года на одном из заседаний думы Таги-Заде указал коллегам, что мигранты, в частности, граждане Узбекистана, едут в Югру "на историческую родину". Эти слова вызвали общественный резонанс. Член Совета по правам человека при российском президенте Владимире путине Кирилл Кабанов назвал такое заявление Таги-заде "экстремистским", а несколько депутатов Государственной думы просили Генеральнцю прокуратуру дать словам Таги-Заде правовую оценку. Спикер окружной думы Борис Хохряков заметил, что его коллега своим заявлением не только скомпрометировал себя, но также вызвал шквал критики среди населения, в том числе, ви в адрес работы местной Думы. Совместно политики объявили Таги-Заде публичное порицание и потребовали от него принесения публичных извинений. Парламентарии не могут лишить члена фракции КПРФ мандата в связи с тем, что нарушение депутатской этики не относится к основаниям для отставки человека с должности. Сам Таги-Заде на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" ранее принес извинения. Он отметил, что его реплика дала возможность неоднозначной трактовки.

Фото и видео: Telegram / Регнум