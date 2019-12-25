Депутата из Ленобласти заподозрили в фиктивной постановке на учет гражданина Таджикистана

Обвинение выдвинула прокуратура.

Против депутата Ломоносовского района возбудили уголовное дело. Представителя муниципальной власти обвиняют в том, что он совершил фиктивную постановку мигранта на учет. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Народный избранник представляет партию "Единая Россия". В незаконных действиях его заподозрили сотрудники местной прокуратуры. Они провели проверку, в ходе которой выяснилось, что в 2019 году член совета депутатов Пениковского сельского поселения зарегистрировал гражданина Таджикистана по адресу, где иностранец никогда не проживал. Также установлено, что намерений реального представления места жительства у злоумышленника не было.

Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

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