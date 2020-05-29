Депутата Мосгордумы Митрохина задержали на одиночном пикете

Он вышел поддержать задержанного ранее Илью Азара.

Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина задержали на одиночном пикете у здания ГУ МВД на Петровке 38. Об этом пишет РБК. Митрохин вышел в одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара, задержанного вчера.

Митрохин рассказал, что сейчас он находится в ОВД "Тверское". При задержании, отметил он, ему ничего не объяснили. Полицейские не представились, не назвали причину задержания — хотя обязаны сделать это по закону.

После депутат добавил, что на него составляют протоколы за нарушение режима самоизоляции и за нарушение правил публичного проведения мероприятий.

Илья Азар житель моего округа, я его защищал, это входит в мои обязанности как депутата Мосгордумы. Сергй Митрохин, депутат Мосгордумы

Он напомнил, что одиночный пикет по закону не требует согласований и его может провести любой гражданин.

Вместе с Митрохиным задержали его помощницу - Марию Чуприну, которая вела видеосъёмку задержания, а также гражданина Вадим Самолкин. За что задержали последнего - неизвестно.

Ранее полиция Москвы напомнила о запрете любых акций во время самоизоляции.

Видео: YouTube / Мария Чуприна