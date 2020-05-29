Депутата Мосгордумы Митрохина задержали на одиночном пикете

Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина задержали на одиночном пикете у здания ГУ МВД на Петровке 38. Об этом пишет РБК. Митрохин вышел в одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара, задержанного вчера.
Митрохин рассказал, что сейчас он находится в ОВД "Тверское". При задержании, отметил он, ему ничего не объяснили. Полицейские не представились, не назвали причину задержания — хотя обязаны сделать это по закону.
После депутат добавил, что на него составляют протоколы за нарушение режима самоизоляции и за нарушение правил публичного проведения мероприятий.
Илья Азар житель моего округа, я его защищал, это входит в мои обязанности как депутата Мосгордумы.
Сергй Митрохин, депутат Мосгордумы
Он напомнил, что одиночный пикет по закону не требует согласований и его может провести любой гражданин.
Вместе с Митрохиным задержали его помощницу - Марию Чуприну, которая вела видеосъёмку задержания, а также гражданина Вадим Самолкин. За что задержали последнего - неизвестно.
Ранее полиция Москвы напомнила о запрете любых акций во время самоизоляции.
Видео: YouTube / Мария Чуприна
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