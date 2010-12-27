Депутат призвал закрыть нелегальный "Суши Шоп" в Петербурге

Речь идет о ресторане на улице Маршала Казакова, 9.

Депутат Петербурга Денис Четырбок обратился в городскую прокуратору по поводу незаконного ресторана "Суши Шоп" на улице Маршала Казакова, 9. Об этом сообщили городские СМИ.

Парламентарий рассказал, что статус помещения был незаконно изменен на "нежилой". Также при перепланировке помещения допустили повреждения несущих конструкций.

Уже есть несколько судебных решений, согласно которым владелец обязан вернуть зданию первоначальный вид, но ничего сделано не было.

Денис Четырбок подчеркнул, что нужно отчистить карту города от таких "некультурных" точек общепита.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что двое петербуржцев побили посуду в ресторане на площади Чернышевского.

Фото: Pixabay