Депутат Госдумы предложила снизить цены на цветы 8 марта на 50%

Как это сделать, она не уточнила.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предложила снизить цены на цветы в Международный женский день. Об этом она рассказала Агентству городских новостей "Москва".

У нас нет фиксированных цен ни на что. Вот это плохо. Все делают все, что им вздумается, и поднимают цены, особенно перед праздниками. Тут ничего не сделаешь: либо нужно советовать мужчинам раскошелиться, либо нужно подобрать какие-то другие подарки. Сделало бы нам правительство так, чтобы на 8 марта цены на цветы в качестве подарка для женщин понизились на 50%, я была бы рада! Тамара Плетнева

Международный день отмечается ежегодно 8 марта. В этом году россияне в честь праздника будут отдыхать три дня: 8, 9 и 10 марта.

Фото: Piter.TV