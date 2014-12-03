Депутат предложил признать неприятные запахи в Петербурге загрязнением воздуха

Жители города жалуются на неприятные ароматы.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь предложил внести неприятные запахи в перечень загрязняющих атмосферу веществ, чтобы их официально признать опасными и бороться с источниками аромата. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Андрей Рябоконь, депутат ЗакСа Санкт-Петербурга, разработал поправки к федеральному законодательству, позволяющие официально признать неприятные запахи загрязнением атмосферного воздуха.

По словам парламентария, жители города регулярно жалуются на дискомфорт, вызванный резкими запахами, которые не всегда связаны с превышением концентрации вредных веществ для здоровья.

Внесение запахов в перечень летучих загрязняющих веществ даст возможность выявлять источники аромата и принимать меры для их устранения. Депутат отметил, что реализация поправок позволит повысить качество жизни горожан и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Фото: Piter.TV