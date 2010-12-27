Аэропорты Петербурга и Екатеринбурга могут поменять коды на SPB и EKB

Депутат Ленобласти внес предложение о замене устаревших советских кодов аэропортов Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Депутат ЗакСа по Ленинградской области Владимир Петров внес предложение о переименовании петербургского и екатеринбургского аэропортов. По мнению чиновника, более логичными кодовыми аббревиатурами для них должны стать не LED и SVX, а SPB и EKB. Об этом сообщают РИА Новости.

Спикер отметил, что сейчас воздушные гавани города на Неве и Екатеринбурга остаются с прежним названием: LED - обозначает прошлое название города - "Ленинград", SVX - "Свердловск". Депутат убежден, что следует избавиться от данных кодов на новые актуальные. Петров рассказал, что в настоящее время аэропорты остаются идеологическими "хранителями" имен Владимира Ленина и Якова Свердлова. Такие топонимы не отвечают интересам современного государства. Инициатор просит представителей Министерства транспорта изучить ситуацию и возможность изменения кодов.

Напомним, что объекты Северной столицы и Екатеринбурга носят название "Пулково" и "Кольцово".

