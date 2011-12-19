Депутат обматерил пожилого охранника на парковке в Подмосковье и попал на видео

Сергей Богданов объяснил, почему не смог сдержать эмоции.

Муниципальный депутат округа Филевский парк в Московской области Сергей Богданов матом оценил действия пожилого охранника на въезде в коттеджный поселок Славенка. Инцидент зафиксирован в городском округе Истра, когда сотрудник службы безопасности отказался пропускать местного парламентария из-за отсутствия у него пропуска. На записи с камеры видеонаблюдения слышно, что мужчина оскорблял оппонента в присутствии несовершеннолетнего, находившегося в автомобиле.

На размещенных в социальных сетях кадрах видно, что охранник отказывается открывать шлагбаум владельцу иномарки без предоставления необходимых документов. Требование разозлило гостя, который нецензурно начал высказываться в адрес обидчика. Позже Сергей Богданов объяснил свой поступок журналистам. Депутат подтвердил, что сорвался, так как сильно переживал из-за болезни одного из своих детей. Он извинился перед охранником, уточнив, что эта история будет служить для него уроком на всю жизнь.

Раньше на территорию мою семью пускали беспрепятственно. Новое руководство поселка сменило охрану и ввели новые порядки. Категоричный отказ….когда моему ребенку плохо, вывел меня из себя. Сергей Богданов, депутат

Агутин толкнул поклонника во время концерта в Миассе.

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