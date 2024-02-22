Петербургский депутат предложил помечать ИИ-контент обязательной маркировкой

Кроме того, Павел Крупник призвал разработать меры ответственности для тех, кто распространяет материалы искусственного происхождения без соответствующей отметки.

Парламентарий петербургского ЗакСа Павел Крупник выступил с предложением установить обязательное требование указывать специальную метку на всех изображениях, видеоматериалах и аудиозаписях, созданных или обработанных искусственным интеллектом. Своё предложение он направил руководителю Роскомнадзора Андрею Липову.

По мнению депутата, современный интернет заполнен фейковой информацией, включая поддельные новостные сюжеты, интервью, документальные кадры и фотографии, которые вводят пользователей в заблуждение и создают искажённое представление о действительности. Такая ситуация создаёт угрозу манипулирования общественным сознанием и дезинформации населения. Крупник подчеркнул, что подобные технологии особенно опасны, поскольку при наличии преступных намерений они легко превращаются в инструмент распространения негатива и дестабилизации общества. Необходимо создать чёткую систему информирования потребителей о происхождении публикуемого материала.

Кроме того, депутат призвал разработать меры ответственности для тех, кто распространяет материалы искусственного происхождения без соответствующей отметки.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге пока не планируют запускать ночные автобусы.

Фото: Piter.TV