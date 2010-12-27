Депутат из Ленобласти хочет обязать составлять брачные контракты до свадьбы

До 70% браков заканчиваются разводом и разделом имущества.

В России могут обязать молодоженов перед свадьбой заключать брачные соглашения. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение депутата Заксобрания Ленинградского области Владимира Петрова в адрес думского комитета.

Чиновник отмечает, что до 70% браков заканчиваются разводом и разделом имущества, поэтому лучше все обговорить заранее.

Необходимо еще на берегу договориться, что будет в случае развода с недвижимостью и сбережениями – уже имеющимися или совместно нажитыми, что будет в случае измены одного из супругов – допустим, пострадавшей стороне отойдёт большая часть имущества. Владимир Петров, депутат Заксобрания Ленинградского области

Также в брачном контракте нужно сразу уточнить, с кем будут дети и как будет осуществляться опека. Это поможет избежать ситуаций, когда мать хочет завладеть большей частью имущества, угрожаю запретить видеть ребенка.

Ранее мы рассказывали, что Елена Степаненко потребовала от Петросяна 80% совместно нажитого имущества. Жириновский назвал требования Степаненко в бракоразводном процессе некрасивыми.

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