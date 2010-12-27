Жириновский назвал требования Степаненко в бракоразводном процессе некрасивыми

Юмористка требует от Петросяна 80 % совместно нажитого имущества.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал скандал, связанный с бракоразводным процессом Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Политик назвал требования юмористки к мужу, мягко говоря, некрасивыми. Об этом сообщают РИА Новости.

Степаненко подала иск о разделе совместно нажитого 4 июля. В нем она требует от Петросяна 80 % совместно нажитого имущества. В свою очередь Евгений Ваганович предлагает супруге самую дорогую квартиру. Однако она готова оставить ему всего одну квартиру, одно машино-место и права на совместное творчество. Отметим, что по самым скромным подсчетам за 33 года брака Петросян и Степаненко нажили пять квартир, загородный дом и пять машино-мест.

Ранее мы писали, что супруги из Челябинска собираются разводиться из-за Роналду и Месси.

Фото: ВКонтакте / Владимир Жириновский