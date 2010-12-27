Активисты разогнали "финскую" ярмарку на Невском

Граждане утром 25 января вызвали полицию, продавцы разбежались еще до приезда наряда.

Однодневная "финская ярмарка", организаторы которой собирались продавать уцененные одежду и обувь в доме на Невском проспекте, не состоится. Этому поспособствовали активисты. Об этом сообщили в группе "Центральный район за комфортную среду обитания".

Граждане утром 25 января вызвали полицию, продавцы разбежались еще до приезда наряда.

Разозленные торговцы и сам владелец бизнеса в итоге даже совершили нападение на активистку и депутата муниципального образования. Нападение зафиксировано на видео. Сегодня же будет написано заявление в полицию для расследования происшествия. активисты

Неравнодушные петербуржцы уверены, что предотвратили мошенничество .

Ранее жители Центрального района протестовали против строительства судебного квартала.

Фото: ВК/ Центральный район за комфортную среду обитания