Активисты разогнали "финскую" ярмарку на Невском

Однодневная "финская ярмарка", организаторы которой собирались продавать уцененные одежду и обувь в доме на Невском проспекте, не состоится. Этому поспособствовали активисты. Об этом сообщили в группе "Центральный район за комфортную среду обитания".
Граждане утром 25 января вызвали полицию, продавцы разбежались еще до приезда наряда.
Разозленные торговцы и сам владелец бизнеса в итоге даже совершили нападение на активистку и депутата муниципального образования. Нападение зафиксировано на видео. Сегодня же будет написано заявление в полицию для расследования происшествия.
активисты
Неравнодушные петербуржцы уверены, что предотвратили мошенничество .
Ранее жители Центрального района протестовали против строительства судебного квартала.
Фото: ВК/ Центральный район за комфортную среду обитания
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