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Активисты разогнали "финскую" ярмарку на Невском
Сегодня, 13:56
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nastya960

Активисты разогнали "финскую" ярмарку на Невском

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Граждане утром 25 января вызвали полицию, продавцы разбежались еще до приезда наряда.

Однодневная "финская ярмарка", организаторы которой собирались продавать уцененные одежду и обувь в доме на Невском проспекте, не состоится. Этому поспособствовали активисты. Об этом сообщили в группе "Центральный район за комфортную среду обитания".

Граждане утром 25 января вызвали полицию, продавцы разбежались еще до приезда наряда.

Разозленные торговцы и сам владелец бизнеса в итоге даже совершили нападение на активистку и  депутата муниципального образования. Нападение зафиксировано на видео. Сегодня же будет написано заявление в полицию для расследования происшествия.

активисты

Неравнодушные петербуржцы уверены, что предотвратили мошенничество .

Ранее жители Центрального района протестовали против строительства судебного квартала.

Фото: ВК/ Центральный район за комфортную среду обитания

Теги: активисты, невский проспект, ярмарка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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