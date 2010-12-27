Депутат ЗакСа ополчился против "злачных заведений" Думской

Парламентарий Серегй Соловьев попросил губернатора Петербурга Георгия Полтавченко обратить внимание на криминогенную ситуацию на Думской улице и задуматься о закрытии там питейных заведений.

На имя губернатора Петербурга Георгия Полтавченко направил запрос депутат ЗакСа Сергея Соловьева об очистке Думской улицы от "злачных" заведений. Парламентарий отмечает, что перед чемпионатом мира по футболу нужно обратить внимание на криминогенную ситуацию в районе знаменитой барной улицы. На Думской находится много питейных заведений. Кальянных и других мест. По оценке Соловьева, этот район - "ночной криминальный рассадник".

По мнению парламентария, объекты нужно передать в аренду тем, кто будет использовать помещения в центре города для культурных целей.

В основном же обращение является продолжением серии жалоб на администрацию Центрального района. Только на этот раз прозвучали они из уст другого депутата. В документе парламентарий просит дать оценку работе районных властей, которые допустили расцвет питейных заведений. А также плохо реагирующих на депутатские обращения. Спикер парламента Вячеслав Макаров критику администрации района поддержал.