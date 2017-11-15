Депутат ЗакСа пожаловалась на главу Центрального района из-за публикаций в СМИ

Депутат петербургского парламента Мария Щербакова пожаловалась на администрацию Центрального района губернатору города из-за игнорирования ее просьб о публикации в районной газете информации о ее работе.

Депутат Законодательного собрания Мария Щербакова пожаловалась губернатору города Георгию Полтавченко на руководителя Центрального района Андрея Хлуткова. Парламентарий уверена, что администрация района игнорирует ее запросы на публикацию в местной газете информации о ее деятельности.

Щербакова утверждает, что десять раз обращалась в районную администрацию с просьбой опубликовать в СМИ заметку о работе комиссии по экологии и ее собственной деятельности. Но в итоге вышла всего одна публикация.

Депутат считает, что должностные лица и глава района нарушают закон о деятельности депутатов. А именно их право на преимущественный доступ к СМИ.

Щербакова уже во второй раз жалуется на главу района. В прошлый раз глава города объяснил ей, что чиновники не могут вмешиваться в деятельность редакции, даже если они учредители издания.