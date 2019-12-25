Депутат Затулин: России нужно, чтобы вокруг не было стран, мешающих развитию

Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО.

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин обсудил с РИА Новости переговоры президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что России нужно, чтобы по периметру не возникало государств, которые помогают в попытках сдерживать развитие страны. Переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина прошли 30 декабря. Главы государства обсуждали предложенные Москвой гарантии безопасности.

Напомним, что 17 декабря Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО. В документ включены положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности, а также отказ от дальнейшего расширения НАТО.

Ранее мы сообщили, что Путин пообещал Байдену разорвать отношения с США в случае новых санкций.

Фото: duma.gov.ru