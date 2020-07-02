Депутат Заксобрания Петербурга Чебыкин отметил важность "Шугалея" для зрителя

Фильм, основанный на реальной истории двух российских социологов и честно показывающий происходящие в Ливии события, произвел фурор не только в российском, но и мировом сообществе.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин в своем Instagram рассказал, что ждёт выхода продолжения фильма "Шугалей", т.к. первая часть произвела на него большое впечатление.

Киноленту "Шугалей" он посмотрел ровно два месяца назад, в день общероссийской премьеры на телеканале НТВ. Фильм, основанный на реальной истории двух российских социологов и честно показывающий происходящие в Ливии события, произвел фурор не только в российском, но и мировом сообществе.

Политические интриги, напряженные боевые сцены, накал страстей – создатели ленты постарались передать на экране все то, что остается за рамками сухих выпусков новостей. – подчеркнул Чебыкин

Действительно история Максима Шугалея и Самера Суэйфана долгое время оставалась в тени, несмотря на то, что российских учёных, отправившихся в рабочую командировку в Ливию, похитили ещё в мае 2019 года. Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей прибыли в Триполи по приглашению местных властей и проводили социологическое исследование. Именно тогда в их руки попала компрометирующая информация. Чтобы не дать ученым ее обнародовать, боевики захватили россиян и заключили в тюрьму "Митига". С их незаконного удержания прошло больше года, но пока добиться освобождения Шугалея и Суэйфана не удалось.

Вышедший в мае фильм "Шугалей" открыл их историю для всех.

В центре истории – настоящие профессионалы, самоотверженные русские герои, которым даже в трудной ситуации не изменяет чувство юмора, – подчеркнул депутат

Студия "Трииксмедия", создавшая кинокартину, надеялась, что сможет привлечь внимание и внести вклад в освобождение россиян. С этой целью ими было снято продолжение, которое выйдет уже осенью.

Именно такие фильмы должны быть в центре внимания российского зрителя, – отметил Чебыкин

Видео: YouTube/ ШУГАЛЕЙ ФИЛЬМ