Депутат ЗакСа просит внести слово "шаверма" в академические словари

Депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев обратился в московский Институт русского языка имени В.В. Виноградова. Парламентарий просит специалистов научного центра внести слово "шаверма" в современные академические словари русского языка.
Аппарат депутата сообщает, что не нашли петербургское название шаурмы в "Русском орфографическом словаре" под редакцией В.В. Лопатина, а так же в "Большом орфоэпическом словаре русского языка".
Просто проблема в том, что слова "шаверма" в литературном языке не существует. И в данный момент можно считать, что это является, некоторым наречием петербуржцев. Чтобы исправить данную ситуацию я попросил внести слово "шаверма" в современные академические словари русского языка.
Алексей Цивилев, депутат ЗакСа
Депутат считает, что как только шаверму закрепят как литературную норму, слово можно будет использовать в докуемнтообороте. После этого тенденция называть шаверму шаурмой в Северной столице сойдет на нет.
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