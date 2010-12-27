Депутат ЗакСа предложил повысить штраф за езду без брызговиков до 2 тысяч рублей

На сегодняшний день штраф за езду без брызговиков составляет 500 рублей.

Депутат Законодательного собрания Денис Четырбок выступил с предложение ужесточить наказание для водителей, транспортные средства которых не оборудованы фартуками колесных арок. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Четырбок обратился с такой инициативой к начальнику Управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Алексею Семенову. В письме он просит рассмотреть возможность внесения в действующее законодательство поправок, которые позволили бы задерживать автомобили за отсутствие брызговиков.

Отсутствие брызговиков может привести и к аварийной ситуации: из-под колес машины вылетают брызги и грязь, которые попадают на сзади идущий автомобиль. Видимость ухудшается, а это опасно непредсказуемыми последствиями – от аварии и травм до гибели людей. Заявляет депутат

На сегодняшний день штраф составляет 500 рублей, и эта сумма явно не останавливает водителей от подобных правонарушений, уверен парламентарий.

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