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Депутат ЗакСа предложил повысить штраф за езду без брызговиков до 2 тысяч рублей
Сегодня, 22:04
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Депутат ЗакСа предложил повысить штраф за езду без брызговиков до 2 тысяч рублей

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На сегодняшний день штраф за езду без брызговиков составляет 500 рублей.

Депутат Законодательного собрания Денис Четырбок выступил с предложение ужесточить наказание для водителей, транспортные средства которых не оборудованы фартуками колесных арок. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Четырбок обратился с такой инициативой к начальнику Управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Алексею Семенову. В письме он просит рассмотреть возможность внесения в действующее законодательство поправок, которые позволили бы задерживать автомобили за отсутствие брызговиков.

Отсутствие брызговиков может привести и к аварийной ситуации: из-под колес машины вылетают брызги и грязь, которые попадают на сзади идущий автомобиль. Видимость ухудшается, а это опасно непредсказуемыми последствиями – от аварии и травм до гибели людей.

Заявляет депутат

На сегодняшний день штраф составляет 500 рублей, и эта сумма явно не останавливает водителей от подобных правонарушений, уверен парламентарий.

Фото: pixabay

Теги: брызговик , депутат , закс , спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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