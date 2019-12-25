Депутат Рады Лерос обвинил Минобороны Украины в разворовывании денег для закупки оружия

Политик рассказал, как в карманы украинских властей ушло 700 млн гривен.

Депутат Верховной Рады обвинил украинское министерство по обороне, а также президента страны Владимира Зеленского и его окружение в коррупции при закупках западного вооружения. Соответствующее заявление Гео Лерос заявил на собственном YouTube-канале. Эксперт полагает, что вместо положенного количества оружия и боеприпасов закупается в несколько раз меньше. Таким образом Лерос заметил, что денежные средства киевские власти крадут.

29 июля Минобороны Украины заключило контракт с румынской компанией "Румтехника" на 64 миллиона евро... Согласно контракту, минобороны закупило 20 тысяч ракет для систем залпового огня "Град" по цене 3240 евро за штуку. Гео Лерос, политик

Он напомнил, что еще месяц назад Минобороны Украины закупило эти же боевые снаряды по стоимости 2290 евро. О соответствующей сделке свидетельствуют таможенные декларации. Гео лерос уточнил, что "на ровном месте добавили к цене 950 евро", а в карман чиновников ушло около 700 миллионов гривен (19 млн долларов)

В Гагаузии депутаты потребовали Санду ехать в Россию, чтобы договариваться о цене на газ.

Фото и видео: YouTube / Гео Лерос