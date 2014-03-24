В Гагаузии депутаты потребовали Санду ехать в Россию, чтобы договариваться о цене на газ

Политики обвинили президента Молдавии в том, что она ставит страну под удар в сфере энергетики.

В автономном регионе Молдавии местные депутаты потребовали от Кишинева и главы государства Майи Сан поехать в Россию ради того, чтобы договориться о подходящей стоимости на газ. В Гагаузии политики припомнили лидеру страны ее заявления, сделанные в рамках "Крымской платформы". В результате диалог перенос в конфликт, а Санду пришлось досрочно завершить встречу.

Впереди у нас лампадка и буржуйка. Отложите в сторону всё, соберитесь, езжайте в Россию, договоритесь о цене на газ, вы, как президент этой страны. депутат Гагаузии

Политики региона заявили президенту Молдавии о том, что дети не могут находиться в школах и учиться в кабинетах при 15 градусах по Цельсию.

Украина обеспечит Молдавию электроэнергией в случае прекращения поставок из Приднестровья.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт