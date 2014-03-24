  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:33
92
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Гагаузии депутаты потребовали Санду ехать в Россию, чтобы договариваться о цене на газ

0 0

Политики обвинили президента Молдавии в том, что она ставит страну под удар в сфере энергетики.

В автономном регионе Молдавии местные депутаты потребовали от Кишинева и главы государства Майи Сан поехать в Россию ради того, чтобы договориться о подходящей стоимости на газ. В Гагаузии политики припомнили лидеру страны ее заявления, сделанные в рамках "Крымской платформы". В результате диалог перенос в конфликт, а Санду пришлось досрочно завершить встречу.

Впереди у нас лампадка и буржуйка. Отложите в сторону всё, соберитесь, езжайте в Россию, договоритесь о цене на газ, вы, как президент этой страны.

депутат Гагаузии

Политики региона заявили президенту Молдавии о том, что дети не могут находиться в школах и учиться в кабинетах при 15 градусах по Цельсию.

Украина обеспечит Молдавию электроэнергией в случае прекращения поставок из Приднестровья.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт

Теги: гагаузия, газ, майя санду, молдавия, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии