В Гагаузии депутаты потребовали Санду ехать в Россию, чтобы договариваться о цене на газ

В автономном регионе Молдавии местные депутаты потребовали от Кишинева и главы государства Майи Сан поехать в Россию ради того, чтобы договориться о подходящей стоимости на газ. В Гагаузии политики припомнили лидеру страны ее заявления, сделанные в рамках "Крымской платформы". В результате диалог перенос в конфликт, а Санду пришлось досрочно завершить встречу.
Впереди у нас лампадка и буржуйка. Отложите в сторону всё, соберитесь, езжайте в Россию, договоритесь о цене на газ, вы, как президент этой страны.
депутат Гагаузии
Политики региона заявили президенту Молдавии о том, что дети не могут находиться в школах и учиться в кабинетах при 15 градусах по Цельсию.
Украина обеспечит Молдавию электроэнергией в случае прекращения поставок из Приднестровья.
Фото и видео: Telegram / Хайлайт
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