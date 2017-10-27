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Видео: Депутат Милонов вызвал на баттл блогера Соколовского

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Виталий Милонов вызвал на баттл "ловца покемонов".

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов вызвал екатеринбургского блогера Руслана Соколовского. Известно, что он ловил покемонов в храме, после чего оказался осужденным за экстремизм и оскорбление чувств верующих.

Милонов опубликовал видеоролик на своем канале в YouTube, где зовет Руслана оппонировать ему на баттл-шоу пранкеров Вована и Лексуса Real Talk.

Напомним, о том, что Милонов призвал к массовым казням рэперов. Депутат Госдумы Виталий Милонов во время шоу пранкеров Вована и Лексуса заявил о необходимости уничтожать рэперов. "Только массовые казни рэперов помогут спасти русскую культуру", - заявил он. Позже добавил, что начал бы с Оксимирона, потому что он ему попросту не нравится. 

Видео: YouTube - real talk

 
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Категории: Картина дня Новости СПб Лента новостей

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