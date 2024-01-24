Депутат Милонов провел "эротический" рейд в салоне Петербурга

Депутат Госдумы Виталий Милонов совместно с сотрудниками полиции провел проверку в одном из эротических салонов на Лиговском проспекте. О рейде парламентарий сообщил в своем Telegram-канале, опубликовав соответствующие фото и видео.
Поводом для визита, по словам Милонова, стало обнаружение в салоне человека, позиционирующего себя как "транссексуалка* Жаклин". На кадрах видно, как депутат требует у посетителя в женской одежде назвать свое имя.
В настоящее время правоохранительные органы проверяют деятельность заведения на соответствие законодательству. Дальнейшие решения будут приняты по результатам проверки.
Ранее Piter.TV сообщал, что Милонов выразил надежду на то, что Ефремов сможет вернуться к нормальной жизни.
Фото: Telegram-канал Виталия Милонова
*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
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