Депутат Милонов провел "эротический" рейд в салоне Петербурга

В настоящее время правоохранительные органы проверяют деятельность заведения.

Депутат Госдумы Виталий Милонов совместно с сотрудниками полиции провел проверку в одном из эротических салонов на Лиговском проспекте. О рейде парламентарий сообщил в своем Telegram-канале, опубликовав соответствующие фото и видео.

Поводом для визита, по словам Милонова, стало обнаружение в салоне человека, позиционирующего себя как "транссексуалка* Жаклин". На кадрах видно, как депутат требует у посетителя в женской одежде назвать свое имя.

В настоящее время правоохранительные органы проверяют деятельность заведения на соответствие законодательству. Дальнейшие решения будут приняты по результатам проверки.

Ранее Piter.TV сообщал, что Милонов выразил надежду на то, что Ефремов сможет вернуться к нормальной жизни.

Фото: Telegram-канал Виталия Милонова

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