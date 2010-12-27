Депутат Максим Резник не смог доказать неправомерность своего ареста в суде

Суд не признал, что активист был задержан незаконно.

Петербургский городской суд решил не изменять меру наказания для депутата Максима Резника. Ранее районный суд города постановил, что чиновник был на законных основания приговорен к аресту на 10 суток и выплате штрафа в размере 11 тысяч рублей. Сейчас парламентарий планирует обжаловать решение в ЕСПЧ.

Напомним, что Максим Резник участвовал в антикоррупционной акции на Марсовом поле 12 июня. Однако, обвинение петербуржцу предъявили только через месяц после события. На обвиняемого составили два протокола: за нарушение порядка проведения публичной акции и неповиновение властям. Ему также вменили нападение на сотрудника Росгвардии.