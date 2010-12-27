Депутат Максим Резник не смог доказать неправомерность своего ареста в суде

Петербургский городской суд решил не изменять меру наказания для депутата Максима Резника. Ранее районный суд города постановил, что чиновник был на законных основания приговорен к аресту на 10 суток и выплате штрафа в размере 11 тысяч рублей. Сейчас парламентарий планирует обжаловать решение в ЕСПЧ.
Напомним, что Максим Резник участвовал в антикоррупционной акции на Марсовом поле 12 июня. Однако, обвинение петербуржцу предъявили только через месяц после события. На обвиняемого составили два протокола: за нарушение порядка проведения публичной акции и неповиновение властям. Ему также вменили нападение на сотрудника Росгвардии.