  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Депутат Дмитриева призвала Беглова ввести в Петербурге жесткий карантин
Сегодня, 11:30
208
himif

Депутат Дмитриева призвала Беглова ввести в Петербурге жесткий карантин

0 0

Политик уверена, что 10% несознательных граждан усугубят ситуацию.

Депутат петербургского ЗакСа Оксана Дмитриева строго порекомендовала губернатору Александру Беглову ввести в городе жесткий карантин. К немедленной мере политик призвала на заседании городского правительства 31 марта.

Дмитриева отметила, что мягкий карантин, какой введен в Петербурге сейчас, не сможет помешать распространению болезни. 10% несознательных граждан, которые игнорируют рекомендацию сидеть дома, сорвут эффективность карантинных мер, поэтому городу необходим строгий карантин с патрулированием.

Парламентарий отметила готовность Партии роста помочь властям с предложенными мерами.

Ранее мы подробно рассказывали, что понимается под режимом самоизоляции для всех петербуржцев.

Фото: dmitrieva.org

Теги: александр беглов, карантин, оксана дмитриева
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии