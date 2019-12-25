Депутат Дмитриева призвала Беглова ввести в Петербурге жесткий карантин

Депутат петербургского ЗакСа Оксана Дмитриева строго порекомендовала губернатору Александру Беглову ввести в городе жесткий карантин. К немедленной мере политик призвала на заседании городского правительства 31 марта.
Дмитриева отметила, что мягкий карантин, какой введен в Петербурге сейчас, не сможет помешать распространению болезни. 10% несознательных граждан, которые игнорируют рекомендацию сидеть дома, сорвут эффективность карантинных мер, поэтому городу необходим строгий карантин с патрулированием.
Парламентарий отметила готовность Партии роста помочь властям с предложенными мерами.
Ранее мы подробно рассказывали, что понимается под режимом самоизоляции для всех петербуржцев.
Фото: dmitrieva.org
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