Рэпер не приедет на фестиваль Locals Only.

Сегодня днем американский рэпер Дензел Карри отменил свое выступление в Петербурге. Он должен был выступить в 18:30 на фестивале Locals Only, но записал видеообращение к фанатам, где пожаловался на отсутствие голоса.

"В следующий раз я обязательно увижу вас всех – я отдохну, высплюсь и позабочусь, чтобы с моим голосом все было окей. Я очень извиняюсь и надеюсь, что вы меня простите", – заявил музыкант.

Ранее свое выступление на том же фестивале отменил американский рэпер Skepta, но его заменил Oxxxymiron.

Таким образом, один из масштабных фестивалей Петербурга лишался хедлайнеров два раза. Выступление Дензела Карри должно было быть дебютом в России, а Skepta – не частый гость в нашей стране.

Видео: vk.com/localsonlyfestival