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Дениса Беляева назначили главой комитета по природным ресурсам Ленобласти
Сегодня, 19:14
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Дениса Беляева назначили главой комитета по природным ресурсам Ленобласти

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Ранее Беляев занимал пост заместителя главы Адмиралтейского района Петербурга с июля 2021-го по апрель 2022 года.

Стало известно, что Денис Беляев стал председателем комитета по природным ресурсам. Ранее Беляев занимал пост заместителя главы Адмиралтейского района Петербурга с июля 2021-го по апрель 2022 года. Об этом рассказали в четверг, 19 мая, в пресс-службе областной администрации. 

В прошлом Денис Беляев руководил Северо-Западным территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству, затем был директором федеральных НИИ в сфере рыбного хозяйства. После этого был председателем комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности в Смольном.

Ранее мы писали, что врио главы Томской области дважды перепутал ее с Тюменской. Владимир Мазур поблагодарил коллегу Сергея Жвачкина во время вступления в новую должность.

Фото: пресс-служба правительства Санкт-Петербурга

Теги: глава комитета по природным ресурсам, денис беляев
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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