Денис Четырбок: "Жители домов выступают за полный запрет кальянных"

В Петербурге прошло обсуждение правил работы кальянных. Интересы местных жителей и представителей бизнеса разошлись, рассказал в своем Telegram-канале депутат Денис Четырбок. Он же возглавил рабочую группу, которая будет определять правила.
Жители многоквартирных домов единогласно выступают за полный запрет кальянных, при этом с таким тезисом не согласны представители кальянной индустрии, которые честно и цивилизованно выполняют свою работу, создают рабочие места, отчисляют налоги в бюджет.
сказал депутат.
Летом 2020-го года Госдума приняла закон, который приравнял любые кальяны к табачной продукции. При этом курение табака в общепитах запрещено. Однако регионы сами вправе устанавливать дополнительные ограничения никотиносодержащей продукции или использования кальянов в отдельных общественных местах.
Ранее депутаты ЗакСа Петербурга одобрили в первом чтении законопроект о легализации уличных музыкантов.
Видео: Денис Четырбок / Telegram .
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