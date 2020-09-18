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Денис Четырбок: "Жители домов выступают за полный запрет кальянных"

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Властям предстоит найти компромисс между позицией предпринимателей и жильцов многоквартирных домов.

В Петербурге прошло обсуждение правил работы кальянных. Интересы местных жителей и представителей бизнеса разошлись, рассказал в своем Telegram-канале депутат Денис Четырбок. Он же возглавил рабочую группу, которая будет определять правила. 

Жители многоквартирных домов единогласно выступают за полный запрет кальянных, при этом с таким тезисом не согласны представители кальянной индустрии, которые честно и цивилизованно выполняют свою работу, создают рабочие места, отчисляют налоги в бюджет.

сказал депутат. 

Летом 2020-го года Госдума приняла закон, который приравнял любые кальяны к табачной продукции. При этом курение табака в общепитах запрещено. Однако регионы сами вправе устанавливать дополнительные ограничения никотиносодержащей продукции или использования кальянов в отдельных общественных местах. 

Ранее депутаты ЗакСа Петербурга одобрили в первом чтении законопроект о легализации уличных музыкантов. 

Видео: Денис Четырбок / Telegram .

Теги: денис четырбок, кальян, табак
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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