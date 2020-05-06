Денис Черышев может перейти в "Зенит"

Его рассматривают на замену форварду Себастьяну Дриусси.

Как сообщает портал Super Deporte, полузащитник "Валенсии" Денис Черышев может вернуться в Россию этим летом. Испанский клуб готов расстаться с рядом футболистом в ближайшее трансферное окно.

По данным источника, "Зенит" - один из главных претендентов на Черышева. В клубе рассматривают игрока на замену аргентинскому форварду Себастьяну Дриусси. Также в его услугах заинтересованы "Локомотив", "Спартак", "Краснодар", "Ростов" и ЦСКА.

Напомним, Денис Черышев играет за "Валенсию" с августа 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 22 матча и забил три гола во всех турнирах.

Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о новом контракте с клубом.

Видео: YouTube / Сборная России по футболу